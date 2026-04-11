Vile chiedere la morte dei proprietari di case

Recentemente è circolata una dichiarazione di un insegnante che, in un discorso paradossale, ha ipotizzato un avvelenamento dei proprietari di immobili ritenuti speculatori. La frase ha suscitato reazioni e commenti tra i proprietari di case che affittano regolarmente, tra cui un individuo che ha scritto una lettera alla nostra redazione. La questione ha attirato l'attenzione sulla delicatezza delle affermazioni pubbliche in ambito legale.

Gentile direttore, sono proprietario di alcuni immobili che affitto regolarmente. In questi giorni ho letto dichiarazioni di un insegnante che, sia pure in forma di paradosso, ipotizza l'avvelenamento dei proprietari di case considerati speculatori. Le confesso che, oltre a trovarle inquietanti, mi fanno sorgere una domanda semplice: cosa dovremmo fare noi proprietari? Regalare i nostri beni? Rinunciare a trarne un legittimo profitto per non essere additati come nemici sociali? Lei cosa ne pensa? Paolo Ruggieri Caro Paolo, penso che siamo arrivati a un punto talmente basso del dibattito pubblico da non stupirci più neppure davanti all'evocazione dell'omicidio come strumento di giustizia sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vile chiedere la morte dei proprietari di case Leggi anche: Pasqua e i 'turisti nascosti': "Serve riconquistare la fiducia dei proprietari delle seconde case" B&b e case vacanza sotto la lente dei finanzieri: 34 strutture irregolari e 9 proprietari denunciatiControlli sulle strutture ricettive della provincia da parte della guardia di finanza vista la chiusura, nel giorno dell’Epifania, dell’anno... Unexpectedly,prince, who was always indifferent to everyone, was willing to stay and marry the girl!