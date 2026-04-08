Pasqua e i ' turisti nascosti' | Serve riconquistare la fiducia dei proprietari delle seconde case

Dopo il lungo weekend pasquale, le presenze turistiche sulla costa sono state stimate in almeno 90.000, con un giro d’affari di circa. La ripresa del settore ha portato numerosi visitatori, ma si evidenzia la necessità di riavvicinare i proprietari di seconde case, spesso ancora diffidenti nei confronti del turismo. L’attenzione ora si concentra su come riconquistare la fiducia di chi possiede immobili destinati all’affitto temporaneo.

Bene i turisti, ora serve però pensare anche ai proprietari delle seconde case. E’, in sintesi, l’analisi di Ascom Confcommercio all’indomani del weekend pasquale lungo il litorale: “E' stata una Pasqua da record: sono state stimate almeno 90mila presenze con un giro d'affari ipotizzato in circa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Santa Margherita Ligure, il Comune si accanisce contro i proprietari delle seconde case e li costringe a pagare una maxi TariIl regolamento della Tari del Comune di Santa Margherita Ligure penalizza i proprietari delle seconde case.

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