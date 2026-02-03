B&b e case vacanza sotto la lente dei finanzieri | 34 strutture irregolari e 9 proprietari denunciati

Nella giornata dell’Epifania, mentre moltissimi pellegrini arrivavano a Roma, la Guardia di Finanza ha controllato numerose strutture ricettive in provincia. Sono stati scoperti 34 bed and breakfast e case vacanza irregolari, e nove proprietari sono stati denunciati. I controlli sono stati intensi, anche perché si voleva garantire la regolarità delle strutture in un giorno così importante per la città e il turismo.

Controlli sulle strutture ricettive della provincia da parte della guardia di finanza vista la chiusura, nel giorno dell'Epifania, dell'anno Giubilare che ha visto riversarsi nella capitale un notevole afflusso di pellegrini.Le verifiche effettuate, precedute da un'attenta fase info-investigativa.

