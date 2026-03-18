A Melizzano si è svolto l’evento “La Musica: Speranza nell’Inverno della Vita” che ha visto un concerto e testimonianze di persone coinvolte in progetti di inclusione sociale. L’iniziativa ha riunito musicisti e testimoni per condividere esperienze di fede e riscatto, puntando a promuovere solidarietà e coesione tra i partecipanti. L’evento ha coinvolto la comunità locale attraverso musica e storie di vita.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - A Melizzano l’evento “La Musica: Speranza nell’Inverno della Vita”: concerto e testimonianze per inclusione e solidarietà

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