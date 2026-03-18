Speranza nascose al Parlamento la reale efficacia dei vaccini

Un avvocato ha accusato il ministro di aver nascosto al Parlamento informazioni sulla reale efficacia dei vaccini contro il Covid. Durante una commissione, ha evidenziato come il ministro abbia confuso intenzionalmente l’agente virale con la malattia. La discussione si è concentrata su come i dati siano stati presentati e interpretati nel corso delle audizioni ufficiali.

L’avvocato Mauro Sandri in commissione Covid mostra come il ministro fece deliberatamente confusione tra agente virale e malattia. Così giustificò le somministrazioni, nonostante sapesse che i sieri non evitano il contagio. L’inganno vaccinale nei confronti degli italiani da parte dell’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato smascherato ieri nel corso dell’audizione in commissione Covid dei rappresentanti di Condav Odv (Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino). L’avvocato Mauro Sandri ha ripercorso i passaggi del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, che doveva garantire... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Speranza nascose al Parlamento la reale efficacia dei vaccini» Articoli correlati Influenza K, casi in aumento anche in Italia: il virus e l'efficacia dei vacciniIl primo caso è stato intercettato a New York, negli Stati Uniti, poi si è diffusa praticamente in tutto il mondo, provocando un aumento dei contagi... Leggi anche: Influenza, la variante K (super flu) corre in Italia e nel mondo: origini, efficacia dei vaccini e rischi, perché fa più paura