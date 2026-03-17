Genny Terremoto torna in manette | arrestato per vecchi reati legati agli stupefacenti dovrà scontare 8 anni e mezzo

Gennaro Panzuto, noto come “Genny Terremoto”, è stato arrestato di nuovo per vecchi reati legati agli stupefacenti. L’arresto è avvenuto questa mattina e l’uomo dovrà scontare una pena di otto anni e mezzo di carcere. La polizia ha eseguito le operazioni senza incidenti, portando a termine l’arresto in un’abitazione in periferia. Panzuto ha precedenti penali e reati di droga a suo carico.

Torna in manette Gennaro Panzuto, un tempo conosciuto come “ Genny Terremoto “. L’uomo, ex sicario di punta dell’ Alleanza di Secondigliano e un tempo agli apici del clan Torretta, faceva informazione e sensibilizzazione sul tema dell’ antimafia nelle scuole e sul suo profilo TikTok, dove è seguito da migliaia di followers. Dovrà scontare 8 anni e 6 mesi di carcere per reati vecchi legati alle sostanze stupefacenti. Il 14 marzo gli agenti della Squadra Mobile di Napoli l’hanno arrestato a seguito di un provvedimento di carcerazione emesso il giorno prima dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli per reati vecchi legati agli stupefacenti, secondo quanto si apprende da NapoliToday. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La parabola pubblica di Gennaro Panzuto, noto un tempo come “Genny Terremoto”, segna una nuova e brusca battuta d’arresto. https://nap.li/bT7o - facebook.com facebook