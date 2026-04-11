A Vicenza, nella chiesa di San Vincenzo, si terrà venerdì 10 aprile alle 21 un concerto dedicato alla musica d’avanguardia in occasione del centenario di Morton Feldman. L’evento, di portata internazionale, vede protagonista un ensemble che eseguirà composizioni del compositore statunitense, noto per il suo stile innovativo e sperimentale. L’appuntamento si inserisce nel calendario culturale della città e mira a rendere omaggio alla figura di Feldman.

La chiesa di San Vincenzo a Vicenza si prepara ad accogliere, nella serata di venerdì 10 aprile alle ore 21, un appuntamento musicale di respiro internazionale che celebra il centenario di Morton Feldman. Il concerto, intitolato La pipa di Feldman e le geometrie sospese, vede come protagonisti i musicisti dell’ADUMMAtrio: Adalberto Ferrari al clarinetto, Umberto Petrin alla tastiera e Marco Remondini al violoncello, accompagnati da Edoardo Dal Pra e Marco Forlin. L’evento rappresenta il penultimo tassello della stagione musicale 2025-2026 denominata Il gran disìo, promossa dalla Fondazione Monte di Pietà di Vicenza. Geometrie sonore tra tradizione e sperimentazione contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza, la musica d’avanguardia invade San Vincenzo: tributo a Feldman

Sakamoto a Vicenza: l’elettronica d’avanguardia invade il TeatroIl Teatro Comunale di Vicenza ospiterà mercoledì 8 aprile 2026 lo spettacolo Continuum – In the spirit of Ryuchi Sakamoto.

"Onda x i mercati": la musica invade il mercato del TufelloAppuntamento sabato 11 aprile, dalle ore 18, al Mercato del Tufello per la prima data di “Onda X i Mercati”, il nuovo format performativo che, ideato...

Argomenti più discussi: Vicenza, concerto a San Vincenzo: l’ADUMMAtrio omaggia Morton Feldman; XXXV SETTIMANE MUSICALI AL TEATRO OLIMPICO : INFO e ORARI; La pipa di Feldman e le geometrie sospese: le architetture sonore originali del trio vicentino; Altrovi, i suoni più lontani per nuove geografie musicali. Ecco il programma.

A Vicenza la seconda edizione dell’Altrovi festivalSi apre il 10 aprile a Vicenza la seconda edizione dell’Altrovi festival, appuntamento culturale e musicale promosso dall’associazione Culturale Altrovi, con il patrocinio del Comune di Vicenza, il so ... tpi.it

Radio DolceMusica by ITR. . SORA 10/04/2026 – TORNA LA FESTA DI SAN VINCENZO FERRERI Tornano, nel giorno dell’ottava di Pasqua, i solenni festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri - SORA. Fedeli ed amministratori comunali riuniti con alcun - facebook.com facebook