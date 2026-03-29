vi porto dentro la lobby dei taxi di firenze

A Firenze, il settore dei taxi conta circa 824 licenze, tra autorizzazioni ordinarie, licenze temporanee e veicoli nei comuni vicini. Le cronache locali hanno riportato episodi di aggressione e proteste da parte dei tassisti, che rappresentano un numero limitato di operatori rispetto alla popolazione della città. La presenza di queste licenze si concentra principalmente nel centro urbano e nelle zone limitrofe.

La compravendita di licenze a prezzi stellari, quanto si fattura davvero. Ecco cosa abbiamo scoperto Più di un migliaio per 724 auto. Parliamo del numero dei tassisti di Firenze, presenti in numero circoscritto in città – ai 724 ordinari vanno aggiunte 60 licenze temporanee e 30 taxi nei comuni limitrofi – e finiti anche sulle cronache cittadine per aggressioni subite, proteste contro episodi di abusivismo e diatribe coi Noleggiatori con conducente (Ncc). Si fanno spesso illazioni su quanto guadagnano, su come si fa a diventare tassista e quanto costa. Abbiamo cercato di fare chiarezza La Firenze vietata (per me): vie, ristoranti, taxi e negozi inaccessibili. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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