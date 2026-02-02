Under Salt Marsh | una palude di misteri omicidi segreti e colpe

Un nuovo caso di omicidi e segreti si apre in Galles. Il 2 febbraio 2026 arriva su Sky e NOW

Segreti, misteri e un conto alla rovescia che non si ferma. Il 2 febbraio 2026 debutta su Sky e NOW Under Salt Marsh, crime in sei episodi ambientata in Galles, nella sperduta cittadina immaginaria di Morfa Halen. Un serie giallothriller creata, scritta e diretta da Claire Oakley. E il cast è di livello. In primo piano ci sono Kelly Reilly e Rafe Spall, ovvero Jackie Ellis ed Eric Bull, coppia di detective che si scontra e si ricompone per arrivare alla verità prima che la furia del mare arrivi a ingoiare tutto e tutti. E poi ci sono Naomi Yang, Jonathan Pryce, Dinita Gohil, Brian Gleeson, Kimberley Nixon e Harry Lawtey.🔗 Leggi su Today.it

