Colpa dei sensi | passioni segreti e colpe nella nuova fiction Mediaset con Garko e Safroncik

In prima serata su Canale 5, prende il via Colpa dei sensi, la nuova miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi che riporta sullo schermo una coppia amatissima della fiction italiana: Gabriel Garko e Anna Safroncik. Sei episodi, distribuiti in tre prime serate, per un racconto che mescola passione, mistero e senso di colpa, ambientato in una provincia elegante e inquieta, sospesa tra memoria e desiderio. Un ritorno che riapre ferite mai guarite. Davide torna nella sua città natale per assistere il padre morente, accusato anni prima di aver ucciso la moglie. Un’accusa che ha distrutto una famiglia e che ora, con il riemergere dei dubbi, diventa il motore di una ricerca della verità che scava nel passato e destabilizza il presente. 🔗 Leggi su Panorama.it

Venerdì sera su Canale 5 arriva “Colpa dei sensi”, la nuova serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

