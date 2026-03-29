elezioni in ungheria che cosa raccontano le due piazze di budapest

Il 15 marzo rappresenta una giornata significativa in Ungheria, poiché si celebra la festa nazionale dedicata alla Rivoluzione del 1848, evento che portò alla proclamazione di una temporanea indipendenza dal dominio asburgico. In questa occasione, le piazze di Budapest si popolano di cittadini che partecipano ad eventi commemorativi, riflettendo la rilevanza storica di questa data nel paese.

Il 15 marzo è una delle feste nazionali più importanti e sentite in Ungheria. In questa data, infatti, i cittadini ungheresi ricordano lo scoppio della Rivoluzione del 1848 che portò alla temporanea indipendenza del Regno d’Ungheria dalla Corona asburgica. Sebbene i moti indipendentisti venissero schiacciati nel 1849 dalle truppe dell’Impero austriaco, aiutate in maniera determinate dall’intervento militare della Russia zarista, il 15 marzo è rimasto a simboleggiare la nascita dell’Ungheria moderna e la rinascita della nazione magiara. Quest’anno, le celebrazioni per questa importante festa nazionale hanno avuto rilievo particolare: con una... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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