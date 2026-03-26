Dimitri Kunz, noto per essere il compagno di Daniela Santanchè, è coinvolto in attività commerciali a Firenze e in Versilia. Recentemente si è trasferito a Marina di Pietrasanta, dopo aver lasciato il suo incarico precedente. La sua presenza nella zona ha attirato l’attenzione di alcuni osservatori locali, mentre le sue attività imprenditoriali sono oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

Firenze, 26 marzo 2026 – “Ha fatto bene a dimettersi, sta tornando qui a Marina di Pietrasanta”. Nell’intervista al Corriere della Sera Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, imprenditore fiorentino, compagno e socio in affari dell’ ex ministra del Turismo Daniela Santanchè, racconta la decisione della compagna maturata dopo la richiesta della presidente Meloni. “Giorgia ha chiesto, Daniela ha obbedito, lo ha fatto soltanto per lei”. Un terremoto politico che pare trovare pace sulle sponde del mare, nella tanto amata Versilia dove il compagno e il figlio della senatrice le hanno riservato un’accoglienza speciale: “Rose rosse, cena fuori e tutto il nostro amore”, ha dichiarato l’imprenditore nell’intervista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dimitri Kunz, chi è il “principe” compagno di Daniela Santanchè. Gli affari a Firenze e in Versilia

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