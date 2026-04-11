Il Torino ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Verona, centrando la terza vittoria consecutiva in casa dopo aver battuto Lazio e Parma. La partita si è conclusa con il Torino che ha segnato due gol, mentre la squadra ospite ha trovato il gol della bandiera. La sconfitta rappresenta un momento difficile per il Verona, che continua a perdere terreno in classifica.

AGI - Il Torino ha battuto 2-1 il Verona e ha conquistato la terza vittoria in casa di fila dopo quelle con Lazio e Parma. Granata subito avanti al quinto con la nona rete di Simeone in campionato. Al 38mo il temporaneo pareggio degli ospiti con Kieron Bowie, lanciato da Montipò, ma al 50mo Casadei ha firmato il successo deviando alle spalle di Montipò un tiro-cross di Obrador. I granata consolidano il loro posizionamento a metà classifica. Notte fonda invece per i gialloblù, che a sei giornate dalla fine sembrano ormai definitivamente lontani dal raggiungimento della salvezza. Il vantaggio iniziale del Torino. Bastano 5 minuti al Torino per passare in vantaggio, con Pedersen che scappa alle spalle della difesa scaligera e serve in area Simeone, rapido nel dribbling e tiro che vale l' 1-0 granata.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Verona sempre più giù. Con Simeone e Casadei il Torino vola (2-1)

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