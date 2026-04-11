Pagelle Torino Verona Simeone e Casadei stendono i gialloblù! Non basta il gol di Bowie – I VOTI

Nel match della 32ª giornata di Serie A tra Torino e Verona, Simeone e Casadei sono stati i protagonisti che hanno contribuito alla vittoria dei granata, segnando i gol decisivi. Il Verona ha tentato di reagire con un gol di Bowie, ma non è riuscito a recuperare lo svantaggio. Le pagelle dei giocatori hanno evidenziato le prestazioni di alcuni tra i più influenti in campo, con giudizi sui protagonisti della partita.

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