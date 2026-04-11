Torino Verona 2-1 Simeone e Casadei abbattono gli scaligeri | granata praticamente salvi

Nel match tra Torino e Verona, i granata hanno ottenuto una vittoria per 2-1. I gol sono stati segnati da Simeone e Casadei per la squadra di casa, mentre il Verona ha risposto con un gol. La vittoria ha portato il Torino a un passo dalla salvezza, con i punti necessari per consolidare la propria posizione in classifica. La partita si è disputata alla fine di una giornata di campionato di Serie A.

di Angelo Ciarletta Torino Verona finisce 2-1, Simeone e Casadei abbattono gli scaligeri: i granata di mister D’Aversa sono praticamente salvi. Il match tra Torino e Verona si chiude con un successo per 2-1 a favore degli uomini di Roberto D’Aversa. Una gara intensa, che ha visto i padroni di casa trionfare grazie alla freddezza dei propri attaccanti. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il vantaggio arriva dopo soli sei minuti: Giovanni Simeone finalizza con precisione un assist di Marcus Pedersen. Il Verona risponde al minuto 38 grazie a Kieron Bowie, che fulmina il portiere con un missile dal limite dell’area. La parità resiste fino all’inizio della ripresa, quando sale in cattedra Cesare Casadei, che al 50? firma il raddoppio con una conclusione nell’angolino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Verona 2-1, Simeone e Casadei abbattono gli scaligeri: granata praticamente salvi Pagelle Milan Torino: Rabiot è super, Simeone l’anima dei granata! I VOTICalciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro... Torino-Lazio 2-0: D’Aversa debutta col botto, Simeone e Zapata firmano il colpo granataRoberto D’Aversa autografa il debutto perfetto sulla panchina del Torino, schiantando la Lazio con un 2-0 perentorio che ridisegna le gerarchie...