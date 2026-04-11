A Verona, durante un comizio di un ufficiale militare, un presidio antifascista è stato colpito da un gruppo di persone. Uno degli attivisti ha riferito di aver ricevuto insulti e minacce, e di aver subito un pugno allo stomaco. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, e l’attivista è stato portato in ospedale per una Tac. La situazione è ancora sotto controllo, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

di Ferruccio Sansa e Giuseppe Pietrobelli “Ho preso un pugno allo stomaco e adesso sono in attesa che mi facciano una Tac. Con una sigaretta mi hanno provocato una bruciatura a un braccio. E poi minacce di morte. insulti. Avevamo davanti a noi un popolo inferocito. Non mi è mai capitata una cosa del genere”. Giovanni Zardini, leader del Circolo Pink, ha dovuto rivolgersi alle cure del pronto soccorso dopo l’aggressione che ha subito assieme a una decina di persone che hanno effettuato un presidio antifascista durante il comizio che il generale Roberto Vannacci ha tenuto alla Fabbrica Pedavena Verona, a San Martino Buonalbergo. L’eurodeputato ha lanciato il movimento Futuro Nazionale in una provincia che evidentemente è sensibile ai suoi proclami, visto che si sono presentate almeno un migliaio di persone che hanno sottoscritto l’adesione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Verona, presidio anti-fascista aggredito al comizio di Vannacci: “Minacce, insulti, ho preso un pugno allo stomaco”

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