Sanremo 2026 Andrea Pucci rinuncia al Festival | Insulti e minacce alla mia famiglia Io fascista? Non odio nessuno
Andrea Pucci abbandona il Festival di Sanremo 2026 dopo aver ricevuto insulti e minacce alla sua famiglia. L’attore e conduttore ha deciso di fare un passo indietro, spiegando di non sentirsi più sicuro e di non voler più alimentare polemiche. La sua presenza come co-conduttore nella terza serata aveva già sollevato discussioni, ma ora si è arrivati a una scelta drastica. Pucci ha anche precisato di non odiare nessuno, anche se le tensioni sono diventate troppo pesanti.
Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!», dice, parlando di «onda mediatica negativa» che altera «il patto fondamentale» con il pubblico. Di qui la scelta del «passo indietro», ringraziando Carlo Conti e la Rai. «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più», afferma. «Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno». 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: «Insulti e minacce alla mia famiglia. Il termine fascista non dovrebbe esistere più. Io non odio nessuno»
Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: «Insulti e minacce alla mia famiglia, è inaccettabile. Il ?termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno»
Il politicamente corretto colpisce ancora. Stavolta nel mirino finisce Andrea Pucci, annunciato come co-conduttore di Sanremo. Basta l’annuncio e parte l’indignazione: per qualcuno non sarebbe “adatto”, perché etichettato, perché non conforme. Chi si riempie facebook
Codacons interviene sulla presenza di Andrea Pucci a #Sanremo2026: “In un momento così particolare per il Paese, ci chiediamo se sia il caso di portare a Sanremo personaggi così divisivi e che in passato si sono distinti per battute volgari, razziste e omofob x.com
