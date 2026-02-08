Sanremo 2026 Andrea Pucci rinuncia al Festival | Insulti e minacce alla mia famiglia Io fascista? Non odio nessuno

Andrea Pucci abbandona il Festival di Sanremo 2026 dopo aver ricevuto insulti e minacce alla sua famiglia. L’attore e conduttore ha deciso di fare un passo indietro, spiegando di non sentirsi più sicuro e di non voler più alimentare polemiche. La sua presenza come co-conduttore nella terza serata aveva già sollevato discussioni, ma ora si è arrivati a una scelta drastica. Pucci ha anche precisato di non odiare nessuno, anche se le tensioni sono diventate troppo pesanti.

