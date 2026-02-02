Io aggredito dal buttafuori alla discoteca Storya Ho preso un pugno in faccia e sono stato spintonato fuori poi con un calcio mi ha spezzato una gamba
Questa notte a Santa Giustina in Colle la serata si è conclusa con una brutale aggressione. Un uomo racconta di essere stato preso a pugni e spinto fuori dalla discoteca Storya, poi colpito con un calcio che gli ha rotto una gamba. La dinamica resta ancora da chiarire, ma la scena è stata violenta e improvvisa.
SANTA GIUSTINA - È finita nel peggiore dei modi una nottata di festa alla discoteca Storya di Santa Giustina in Colle. Nella notte tra sabato e domenica attorno alle 3,40 all'esterno del noto locale del Camposampierese sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cittadella a seguito di un diverbio che avrebbe coinvolto un avventore 19enne residente a San Giorgio delle Pertiche e il personale di vigilanza del locale. LA SERATA Non è dato sapere al momento nel dettaglio cosa abbia scatenato la lite. Sta di fatto che il giovane è stato accompagnato fuori del locale. E' stata proprio la vigilanza a contattare il 112 per avere un aiuto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Uomo aggredito all’uscita di una discoteca: pugno e calcio che gli rompono la gamba, testimoni sconvolti
Un giovane di 21 anni di San Giorgio delle Pertiche è finito in ospedale dopo essere stato picchiato davanti alla discoteca Storya di Santa Giustina in Colle.
La lite fuori dalla discoteca: diciottenne ferito alla testa con un pugno finisce in ospedale, buttafuori rinviato a giudizio
«Io, aggredito dal buttafuori alla discoteca Storya. Ho preso un pugno in faccia e sono stato spintonato fuori, poi con un calcio mi ha spezzato una gamba»SANTA GIUSTINA - È finita nel peggiore dei modi una nottata di festa alla discoteca Storya di Santa Giustina in Colle. Nella notte tra sabato e domenica attorno alle ... ilgazzettino.it
