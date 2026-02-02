Questa notte a Santa Giustina in Colle la serata si è conclusa con una brutale aggressione. Un uomo racconta di essere stato preso a pugni e spinto fuori dalla discoteca Storya, poi colpito con un calcio che gli ha rotto una gamba. La dinamica resta ancora da chiarire, ma la scena è stata violenta e improvvisa.

SANTA GIUSTINA - È finita nel peggiore dei modi una nottata di festa alla discoteca Storya di Santa Giustina in Colle. Nella notte tra sabato e domenica attorno alle 3,40 all'esterno del noto locale del Camposampierese sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cittadella a seguito di un diverbio che avrebbe coinvolto un avventore 19enne residente a San Giorgio delle Pertiche e il personale di vigilanza del locale. LA SERATA Non è dato sapere al momento nel dettaglio cosa abbia scatenato la lite. Sta di fatto che il giovane è stato accompagnato fuori del locale. E' stata proprio la vigilanza a contattare il 112 per avere un aiuto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - «Io, aggredito dal buttafuori alla discoteca Storya. Ho preso un pugno in faccia e sono stato spintonato fuori, poi con un calcio mi ha spezzato una gamba»

Approfondimenti su Storya Discoteca

Un giovane di 21 anni di San Giorgio delle Pertiche è finito in ospedale dopo essere stato picchiato davanti alla discoteca Storya di Santa Giustina in Colle.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Storya Discoteca

Argomenti discussi: Io, aggredito dal buttafuori alla discoteca Storya. Ho preso un pugno in faccia e sono stato spintonato fuori, poi con un calcio mi ha...; Crans Montana, dopo la tragedia aumentano i controlli nei locali: via alle ispezioni a tappeto su norme antincendio; Gaza, i prof del liceo artistico Pietro Selvatico: Venite a ispezionare anche noi; Si schianta in auto contro un furgone, poi si addormenta: trovato nell'abitacolo dopo ore.

«Io, aggredito dal buttafuori alla discoteca Storya. Ho preso un pugno in faccia e sono stato spintonato fuori, poi con un calcio mi ha spezzato una gamba»SANTA GIUSTINA - È finita nel peggiore dei modi una nottata di festa alla discoteca Storya di Santa Giustina in Colle. Nella notte tra sabato e domenica attorno alle ... ilgazzettino.it

Poliziotto aggredito durante il corteo per Askatasuna, Rebecchi (Anpas): "Violenza raccapricciante, che supera ogni limite di civiltà e umanità" - facebook.com facebook