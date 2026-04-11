Gli ospiti dell'11 e 12 aprile includono personaggi come Lucia Ocone e Raffaella Fico. In studio sono stati presenti anche Delia Duran, Alex Belli, Plasma, Stefania Orlando e Claudio Amendola. La trasmissione ha visto la partecipazione di diversi volti noti nel corso di queste due giornate. Nessun altro dettaglio sulle conversazioni o gli argomenti trattati è stato fornito.

Il fine settimana di Canale 5 torna ad accendersi, come di consueto, con il doppio appuntamento di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Lo storico salotto della padrona di casa propone un programma ricco di ospiti, confidenze, musica e sorprese: si parte sabato 11 aprile con la simpatia verace di Lucia Ocone, i retroscena di Valentina e Plasma, fino alle rivelazioni di Ibiza Altea, direttamente dal Grande Fratello Vip. Ecco ospiti e anticipazioni del weekend Mediaset. La puntata di sabato si apre con Lucia Ocone, una delle novità de I Cesaroni - Il ritorno, la nuova stagione dell'amatissima fiction in partenza da lunedì 13 aprile in prima serata su Canale 5. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verissimo, gli ospiti dell'11 e 12 aprile, da Lucia Ocone a Raffaella Fico

Verissimo, gli ospiti dell’11 e 12 aprile 2026In onda nel weekend Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 aprile torna l’appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, in onda su Canale...

Gli ospiti di Verissimo nel weekend di sabato 11 e domenica 12 aprile, da Delia Duran e Alex Belli a Claudio AmendolaSabato 11 e domenica 12 aprile su Canale 5, nuovo weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Temi più discussi: Verissimo, gli ospiti dell'11 e 12 aprile, da Lucia Ocone a Raffaella Fico; Lucia Ocone, da ‘I Cesaroni’ a Verissimo. Nel salotto Toffanin anticipazioni della nuova serie tv; Weekend in tv con Verissimo: grande attesa per Claudio Amendola e I Cesaroni; Verissimo, ospiti 11 e 12 aprile: Amendola per I Cesaroni, Malgioglio, Delia e Alex Belli genitori e il caso Paganelli.

Verissimo, ospiti e anticipazioni dell’11 e 12 aprile, Lucia Ocone e Claudio AmendolaQuali sono gli ospiti del weekend 11-12 aprile di Verissimo il programma di Silvia Toffanin tra cinema, musica e attualità ... dituttounpop.it

Verissimo, gli ospiti dell’11 e 12 aprile 2026Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 aprile torna l’appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 alle ore 16:30. Sabato 11 aprile Tra gli ospiti ci sarà Lucia Ocone, ... 361magazine.com

L’attrice e comica sarà ospite di Silvia Toffanin sabato 11 aprile. Ecco chi è e cosa possiamo aspettarci della trasmissione Leggi l'articolo #LuciaOcone - facebook.com facebook

Intervista doppia con Lucia Ocone e Ricky Memphis! promettono serietà… e ovviamente non la mantengono #IntervistaDoppia #LuciaOcone #RickyMemphis dal 13 aprile nei panni di Livia e Carlo ne #ICesaroni il ritorno #Canale5 #MediasetInfinity @i x.com