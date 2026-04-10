Verissimo gli ospiti dell’11 e 12 aprile 2026

Nel fine settimana di aprile, il 11 e 12, torna l’appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. L’appuntamento è previsto su Canale 5 alle 16:30 e sarà trasmesso nel pomeriggio di sabato e domenica. Le puntate saranno dedicate agli ospiti che interverranno durante il weekend, senza specificare ulteriori dettagli sui contenuti o i partecipanti.

In onda nel weekend. Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 aprile torna l’appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 alle ore 16:30. Sabato 11 aprile Tra gli ospiti ci sarà Lucia Ocone, pronta al debutto nella nuova stagione de I Cesaroni – Il ritorno, in partenza lunedì 13 aprile in prima serata. In studio anche le emozioni di Delia Duran e Alex Belli, da poco diventati genitori del piccolo Gabriel. Spazio poi alla musica con gli ultimi due eliminati dal serale di Amici, i cantanti Valentina e Plasma, che racconteranno il loro percorso artistico e i progetti futuri. Infine, interviste e racconti personali con Stefania Orlando e Stefano Corti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Verissimo, ospiti dell’11 e 12 aprile 2026: Ibiza Altea e Cristiano Malgioglio nel salotto di Silvia ToffaninIl weekend di Verissimo si prepara a regalare due puntate ricche di volti amati, racconti intensi e momenti che faranno discutere.

Verissimo, gli ospiti del 4 e 5 aprile 2026Nuovo appuntamento nel weekend Weekend ricco di ospiti e storie a Verissimo, in onda sabato 4 e domenica 5 aprile su Canale 5.

King of Cards | Critical Role | Campaign 4, Episode 21

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Sono pronti a condividere con noi il capitolo più importante della loro storia d'amore: l'arrivo del loro primo figlio Sabato a #Verissimo, Delia Duran e Alex Belli! - facebook.com facebook