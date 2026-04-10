Nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 aprile, su Canale 5 torna l'appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti previsti ci sono personaggi noti del mondo dello spettacolo, come Delia Duran, Alex Belli e Claudio Amendola. La trasmissione prevede interviste e momenti di intrattenimento, offrendo agli spettatori un approfondimento sulle vite e le carriere dei protagonisti presenti in studio.

Sabato 11 e domenica 12 aprile su Canale 5, nuovo weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Sabato alle ore 16.30:. A Verissimo Lucia Ocone, al suo debutto tra i protagonisti de I Cesaroni – Il ritorno, in onda da lunedì 13 aprile, in prima serata, su Canale 5. In studio, le dolci emozioni di Delia Duran e Alex Belli, da pochissimo diventati genitori del piccolo Gabriel. Inoltre, il percorso artistico e i progetti degli ultimi due ragazzi eliminati dal serale di Amici: i cantanti Valentina e Plasma. Infine, saranno ospiti, con i loro racconti personali: Stefania Orlando e la Iena Stefano Corti. Domenica alle ore 16.30:. In attesa del grande ritorno de I Cesaroni, sarà ospite il protagonista e regista della serie cult di Canale 5 Claudio Amendola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli ospiti di Verissimo nel weekend di sabato 11 e domenica 12 aprile, da Delia Duran e Alex Belli a Claudio Amendola

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