Verissimo arrivano Lucia Ocone e Claudio Amendola per lanciare I Cesaroni

Silvia Toffanin conduce nuovamente le puntate di Verissimo nel fine settimana, trasmettendo oggi e domani due nuove puntate. Tra gli ospiti annunciati ci sono Lucia Ocone e Claudio Amendola, che si preparano a presentare la serie televisiva I Cesaroni. La programmazione di Canale 5 per il weekend si concentra su questo appuntamento pomeridiano, che vede la conduttrice al timone con interviste e aggiornamenti dagli ospiti.

Silvia Toffanin torna a presidiare il weekend pomeridiano di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, in onda oggi, sabato 11, e domani, domenica 12 aprile. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del weekend. Sabato 11 aprile – ore 16.30. A Verissimo, intervista a Lucia Ocone, al suo debutto tra i protagonisti de I Cesaroni – Il Ritorno, in onda da lunedì 13 aprile, in prima serata su Canale 5. In studio anche Delia Duran e Alex Belli, da pochissimo diventati genitori del piccolo Gabriel. Inoltre, il percorso artistico e i progetti degli ultimi due ragazzi eliminati dal Serale di Amici: i cantanti Valentina e Plasma. Infine, saranno ospiti, con i loro racconti personali, Stefania Orlando e l’inviato de Le Iene Stefano Corti.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Verissimo, arrivano Lucia Ocone e Claudio Amendola per lanciare I Cesaroni Lucia Ocone, da ‘I Cesaroni’ a Verissimo. Nel salotto Toffanin anticipazioni della nuova serie tvLucia Ocone sarà una delle protagoniste della nuova stagione de ‘I Cesaroni’, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 13 aprile e prima, sabato 11... Verissimo, gli ospiti dell'11 e 12 aprile, da Lucia Ocone a Raffaella FicoIl fine settimana di Canale 5 torna ad accendersi, come di consueto, con il doppio appuntamento di Verissimo, il programma condotto da Silvia...