Lucia Ocone sarà protagonista della prossima stagione di ‘I Cesaroni’, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal 13 aprile. Prima dell’inizio della serie, sabato 11 aprile, sarà ospite nel programma ‘Verissimo’ condotto da Toffanin. La attrice ha partecipato anche a programmi televisivi come ‘I Cesaroni’ e, in questa occasione, ha anticipato alcuni dettagli sulla nuova stagione.

Lucia Ocone sarà una delle protagoniste della nuova stagione de ‘ I Cesaroni ’, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 13 aprile e prima, sabato 11 aprile, sarà ospite a ‘Verissimo’. L’attrice sarà ospite di Silvia Toffanin e racconterà non solo questo nuovo capitolo lavorativo ma anche ciò che riguarda la sua sfera privata. Nelle nuove puntate della serie ‘I Cesaroni’ sarà Livia: il suo ruolo è centrale nella settima stagione, creando iniziali conflitti con Giulio (Claudio Amendola) per poi aiutarlo a risollevare la bottiglieria, proponendo di trasformarla in un ristorante Lucia Ocone: chi è. Nata ad Albano Laziale il 3 maggio 1974, Lucia Ocone è una comica, imitatrice e attrice italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lucia Ocone, da ‘I Cesaroni’ a Verissimo. Nel salotto Toffanin anticipazioni della nuova serie tv

Verissimo, ospiti e anticipazioni dell’11 e 12 aprile. Il salotto di Silvia Toffanin cambia orario: ecco perché slitta di mezz’oraMusica, amore, nuovi appuntamenti televisivi e tante interviste che ci racconteranno il privato dei volti dello spettacolo: ecco tutto quello che...

Verissimo, ospiti dell’11 e 12 aprile 2026: Ibiza Altea e Cristiano Malgioglio nel salotto di Silvia ToffaninIl weekend di Verissimo si prepara a regalare due puntate ricche di volti amati, racconti intensi e momenti che faranno discutere.

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Un’attrice che ha fatto della comicità la chiave del suo successo, sia nel lavoro che nella vita Sabato a #Verissimo, non perdete l’intervista di Lucia Ocone - facebook.com facebook

Intervista doppia con Lucia Ocone e Ricky Memphis! promettono serietà… e ovviamente non la mantengono #IntervistaDoppia #LuciaOcone #RickyMemphis dal 13 aprile nei panni di Livia e Carlo ne #ICesaroni il ritorno #Canale5 #MediasetInfinity @i x.com