Le relazioni pericolose del Pd | un certo Abu Omar in prima fila al convegno dem FdI | Schlein chiarisca

Durante un convegno dei Democratici presso la sala Berlinguer, si è verificata la presenza di un ospite coinvolto in polemiche recenti, sollevando interrogativi sulla linea del partito. La partecipazione di questa figura ha suscitato reazioni da parte di Fratelli d’Italia, richiedendo chiarimenti ufficiali da parte della segretaria Elly Schlein. La vicenda mette in luce tensioni e riflessioni sulle alleanze e relazioni politiche del Pd.

Grosso guaio per il Pd e per la sua segretaria Elly Schlein: come ricostruisce Il Giornale c'era un ospite ingombrante al convegno del 22 gennaio promosso dai Dem presso la sala Berlinguer della Camera, dove si si commemorava il 61° anniversario di Al Fatah. Chi è Abu Omar. In prima fila, accanto a volti storici della sinistra come Massimo D'Alema, c'era anche A bu Omar (alias di Ahmad Mohammad Suleiman Mousa) che, secondo quanto riporta il quotidiano diretto da Tommaso Cerno, è stato perquisito e iscritto nel registro degli indagati per il reato 270 bis, che punisce la creazione, promozione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni finalizzate al terrorismo (anche internazionale).

