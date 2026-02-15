Le Iene stasera su Italia 1 | dal caso Garlasco ai reportage esclusivi

Le Iene tornano questa sera su Italia 1 con un nuovo appuntamento e portano in onda servizi che affrontano casi di cronaca e reportage esclusivi. La puntata si apre con un approfondimento sul caso di Garlasco, dove in studio si presenterà il giudice che ha assolto Alberto Stasi in primo grado. Durante la trasmissione, ci saranno anche altre storie, tutte caratterizzate da immagini e interviste inedite.

Le anticipazioni della puntata svelano servizi intensi e ospiti di rilievo: riflettori puntati su Garlasco con la presenza in studio del giudice che assolse Alberto Stasi in primo grado. Stasera domenica 15 febbraio 2026, a partire dalle 21.25 va in onda una nuova puntata de Le Iene, il celebre programma di approfondimento in prima serata su Italia 1 ideato da Davide Parenti. Alla conduzione tornano Veronica Gentili e Max Angioni, pronti a guidare una puntata che affronta tra gli altri, il caso del bambino con 'il cuore bruciato' e il delitto di Garlasco. Le Iene, anticipazioni del 15 febbraio 2026: L'assalto al furgone portavalori Tra i servizi di punta, Giulio Golia offre una ricostruzione approfondita e minuziosa dell'assalto al furgone portavalori avvenuto il 9 febbraio lungo la statale 613.