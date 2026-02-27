Officina scarica acque reflue sul suolo | denunciato titolare

Durante un controllo, è stato scoperto che un'officina aveva scaricato acque reflue sul terreno senza autorizzazioni. Le operazioni sono state immediatamente interrotte e si stanno verificando le eventuali responsabilità. La situazione evidenzia come alcune attività industriali possano compromettere la qualità dell’ambiente se non rispettano le normative vigenti. Le autorità competenti stanno seguendo le procedure previste per questa tipologia di violazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell'ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni, in sinergia con i colleghi dell' Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria competente, il titolare di un'officina meccanica. Nello specifico,l'attività investigativa dei carabinieri, ha permesso di accertare che un artigiano dedito ad attività meccatronica, immetteva le acque reflue industriali di prima pioggia, derivanti dal piazzale adibito a riparazione autoveicoli e ad uso deposito temporaneo dei rifiuti, direttamente sul suolo, inquinando l'area circostante, in assenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.