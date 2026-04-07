Veglia di preghiera per la pace la Chiesa di Palermo accoglie l' appello del Papa

La Chiesa di Palermo parteciperà alla veglia di preghiera indetta dal Papa il prossimo sabato 11 aprile. L'evento si inserisce nell'appello rivolto dal Pontefice a chiedere dal Cristo Risorto il dono della riconciliazione. La partecipazione è stata annunciata ufficialmente dalla diocesi locale, che invita i fedeli a unirsi in questa iniziativa di preghiera. La veglia si svolgerà in un momento di raccoglimento collettivo per la pace.

Tutte le comunità parrocchiali e religiose della città sono state invitate a radunarsi sabato 11 aprile riunendo i fedeli delle zone pastorali Anche la Chiesa di Palermo aderisce all'appello di Papa Leone XIV "a implorare dal Cristo Risorto il dono della riconciliazione e aderirà", il prossimo sabato 11 aprile, alla veglia di preghiera annunciata nei giorni scorsi dal Pontefice. Nel giorno di Pasqua, Papa Leone ha chiesto di far "udire il grido di pace che sgorga dal cuore", invitando tutti a "unirsi a me nella veglia di preghiera per la pace" che si celebrerà nella Basilica di San Pietro. In una nota si legge: "La Chiesa di Palermo... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Pasqua, l’appello del Papa: “Basta guerre, la vera forza è non violenta”. E indice una veglia per la pace“Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace! Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo! Non...

Papa Leone e Chiesa italiana invocano la pace. Giornata di preghiera e digiunoL’invocazione e la preghiera per la pace di Papa Leone e Chiesa italiana, sono al centro di questa giornata dedicata alla meditazione e al digiuno.

Temi più discussi: Le Chiese in Italia pregano con il Papa per dire no alla guerra; Il Papa: Deporre le armi. L'annuncio di una veglia per la pace in San Pietro; Leone XIV: l’11 aprile preghiera per la pace in piazza San Pietro; Veglia per la pace: i vescovi italiani aderiscono all’invito di Leone XIV. Card. Zuppi, non abituiamoci all’orrore, diciamo no alla guerra.

Leone XIV invita a una veglia di preghiera per la pace l'11 aprileIl Papa invita alla veglia di preghiera per la pace in piazza San Pietro l'11 aprile, chiedendo ai potenti di deporre le armi e alla comunità cristiana di unirsi in preghiera ... notizie.it

Veglia di pace con Papa Leone XIV l’11 aprile 2026 | CEI in Vaticano: speranza è possibile solo con CristoVeglia di preghiera per la pace con Papa Leone XIV in Basilica di San Pietro l'11 aprile 2026: la CEI aderisce all'appello per il Cristo Risorto ... ilsussidiario.net

Al Santuario Nostra Signora di Fatima a San Vittorino, nel cuore del VI Municipio a Roma Est, la celebrazione della Veglia Pasquale è stata bruscamente interrotta da un episodio di inciviltà - facebook.com facebook

Papa Leone XIV alla sua prima veglia di Pasqua: "Non lasciamoci paralizzare dalle guerre" x.com