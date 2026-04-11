Veglia di preghiera per la Pace con Papa Leone XIV | orario canale tv e streaming

Il 11 aprile 2026 si terrà una veglia di preghiera per la pace con Papa Leone XIV. L’evento si svolgerà in una location ancora non specificata e sarà trasmesso in diretta su Tv2000 e Rai 1. La preghiera includerà anche un Rosario e avrà un orario preciso, che sarà comunicato attraverso i canali ufficiali. La diretta potrà essere seguita sia in televisione che in streaming.

Veglia di preghiera per la Pace con Papa Leone XIV e Rosario: orario, canale, tv e streaming, a che ora, dove, location, luogo, Tv2000, Rai 1, oggi, 11 aprile 2026. Oggi, 11 aprile 2026, Papa Leone XIV invita tutti i credenti a unirsi con lui nella preghiera per la Pace, quanto mai necessaria in questi tempi bui per il mondo, dilaniato da numerosi conflitti. L’appuntamento con la Veglia di preghiera per la Pace è per questa sera, sabato 11 aprile 2026, alle ore 18.00 dalla Basilica di San Pietro. Il Pontefice lo aveva annunciato nella Benedizione Urbi et Orbi di Pasqua. Il momento di orazione, che consiste in un Rosario meditato, sarà presieduto dal Papa e sarà aperto “alla partecipazione di tutti i fedeli”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Veglia di preghiera per la Pace con Papa Leone XIV: orario, canale, tv e streaming Leggi anche: Preghiera e digiuno per la pace: prevista una messa in comunione con l’appello di Papa Leone XIV Papa Leone XIV annuncia una veglia per la Pace a San Pietro: “Unitevi a me”Papa Leone XIV sabato 11 aprile presiederà in piazza San Pietro in Vaticano una veglia per la pace. Temi più discussi: Veglia di preghiera dell’11 aprile. Le Chiese in Italia aderiscono all’invito del Papa; Leone XIV: l’11 aprile preghiera per la pace in piazza San Pietro; Urbi et Orbi, il Papa: Chi ha le armi, le deponga. L'11 aprile veglia di pace a San Pietro; Leone XIV: sabato 11 aprile alle 18 la veglia di preghiera per la pace nella Basilica di San Pietro. Dalle Diocesi, le veglia di preghiera per la pace in unione con il Papa in tutta ItaliaA Palermo la diocesi chiama tutte le comunità parrocchiali e religiose a unirsi alla preghiera. L’arcivescovo Corrado Lorefice presiederà, alle 21 nella parrocchia di Sant’Antonino dove sono accolte ... acistampa.com In cattedrale questa sera la veglia di preghiera per la paceLa diocesi di Cesena-Sarsina accoglie l’invito di papa Leone a unirsi questa sera in preghiera per la pace. La comunità diocesana si ritroverà oggi, sabato 11 aprile, alle 21, in cattedrale a Cesena p ... corrierecesenate.it Da San Pietro, veglia di preghiera per la #pace con Papa #LeoneXIV Oggi #11aprile ore 18 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV x.com Da San Pietro, veglia di preghiera per la #pace con Papa #LeoneXIV Domani #11aprile ore 18 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV - facebook.com facebook