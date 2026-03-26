Un uomo è stato arrestato nel centro di Trento dopo un inseguimento a piedi. La polizia lo ha fermato in zona Portella, dove aveva tentato di disfarsi di alcune dosi di droga, recuperando circa 15 grammi di sostanza. Durante l’intervento, il soggetto è scappato sul cavalcavia, ma è stato poi bloccato dagli agenti.

Un altro arresto per droga nel cuore di Trento. La polizia ha fermato un uomo in zona Portella dopo un inseguimento a piedi, recuperando anche le dosi di stupefacente che aveva tentato di abbandonare durante la fuga. L’intervento è scattato durante i controlli mirati nella zona di Piazza Portella. Le Volanti della questura, mentre transitavano lungo via Prepositura, hanno notato un uomo già conosciuto per precedenti legati agli stupefacenti.Alla vista degli agenti, il sospetto ha accelerato il passo dirigendosi verso piazza Leonardo da Vinci, per poi darsi improvvisamente alla fuga lungo il cavalcavia San Lorenzo.Gli agenti non lo hanno mai perso di vista e lo hanno bloccato poco dopo, riuscendo anche a recuperare alcuni involucri di cui si era disfatto durante la corsa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Vede la polizia e scappa sul cavalcavia: bloccato con 15 grammi di droga

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