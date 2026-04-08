Vede i poliziotti e getta quasi tutta la droga che aveva in tasca | arrestato 37enne trovato con hashish e ossicodone

Da monzatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Monza Sobborghi dopo aver tentato di disfarsi di sostanze stupefacenti alla vista della polizia. Quando gli agenti si sono avvicinati, il 37enne ha gettato al di là della recinzione hashish e ossicodone che aveva in tasca. La droga è stata recuperata sul luogo e l’uomo è stato portato in cella. La polizia ha confermato che l’arrestato era in possesso di sostanze stupefacenti durante il controllo.

Alla vista degli agenti ha provato a disfarsi della droga che aveva in tasca, lanciandola al di là della recinzione della stazione di Monza Sobborghi. Ma questo non è bastato ad evitare la perquisizione e il successivo arresto ad un 37enne da parte degli agenti della questura di Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Aveva ossicodone e hashish pronti per lo spaccio: 37enne arrestato vicino alla stazione di Monza SobborghiMonza, 8 aprile 2026 – Ha tentato di liberarsi degli involucri lanciandoli oltre una recinzione verso l’area ferroviaria, ma il gesto non è sfuggito...

Arrestato il rapper Malacarne per spaccio di droga: aveva con se alcuni grammi di cocaina, hashish e 400 euro in contanti. In casa trovati ketamina, MDMA e ossicodoneGuai per il rapper Emilio Finizio, in arte Malacarne, 44 anni, arrestato ieri, 12 febbraio, dalla Polizia per spaccio di droga a Milano.

SCAPPANO DALLA POLIZIA, IN AUTO DROGA: TRE ARRESTATI | 13/01/2026

Video SCAPPANO DALLA POLIZIA, IN AUTO DROGA: TRE ARRESTATI | 13/01/2026

Temi più discussi: Vede la polizia e accelera, scatta l'inseguimento: ecco perché scappava; Io e te dobbiamo parlare; Vede un ragazzo armato di tronchesi tra le auto: il custode dà l'allarme, arrestato 19enne; Hashish nascosto nel cespuglio: arrestato spacciatore di 18 anni.

vede i poliziotti eVede i poliziotti e comincia a correre lungo il cavalcavia gettando per strada involucri con cocaina e hashish: fermato e arrestatoTRENTO. Vede la polizia e cerca di fuggire, liberandosi della droga, ma viene bloccato: un uomo è stato arrestato. Il fatto è avvenuto in centro a Trento, nella zona di piazza Portella, dove gli agent ... ildolomiti.it

vede i poliziotti eVede la polizia e accelera, scatta l'inseguimento: ecco perché scappavaAd Afragola un 36enne è stato arrestato dalla Polizia per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In via San Marco, gli agenti del Commissariato di Afragola hanno notato ... napolitoday.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.