Vede i poliziotti e getta quasi tutta la droga che aveva in tasca | arrestato 37enne trovato con hashish e ossicodone

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Monza Sobborghi dopo aver tentato di disfarsi di sostanze stupefacenti alla vista della polizia. Quando gli agenti si sono avvicinati, il 37enne ha gettato al di là della recinzione hashish e ossicodone che aveva in tasca. La droga è stata recuperata sul luogo e l’uomo è stato portato in cella. La polizia ha confermato che l’arrestato era in possesso di sostanze stupefacenti durante il controllo.

Alla vista degli agenti ha provato a disfarsi della droga che aveva in tasca, lanciandola al di là della recinzione della stazione di Monza Sobborghi. Ma questo non è bastato ad evitare la perquisizione e il successivo arresto ad un 37enne da parte degli agenti della questura di Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Arrestato il rapper Malacarne per spaccio di droga: aveva con se alcuni grammi di cocaina, hashish e 400 euro in contanti. In casa trovati ketamina, MDMA e ossicodoneGuai per il rapper Emilio Finizio, in arte Malacarne, 44 anni, arrestato ieri, 12 febbraio, dalla Polizia per spaccio di droga a Milano.

SCAPPANO DALLA POLIZIA, IN AUTO DROGA: TRE ARRESTATI | 13/01/2026

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