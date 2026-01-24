Vede gli agenti parcheggia lo scooter e inizia a correre a piedi | bloccato

Un uomo di 37 anni di Napoli è stato arrestato ieri nel quartiere Vasto. Gli agenti, in corso Novara, lo hanno notato a bordo di uno scooter e, alla loro vista, ha tentato di scappare a piedi dopo aver parcheggiato il veicolo. L’intervento ha portato all’arresto dell’uomo, sospettato di attività illecite, e rappresenta un intervento di controllo di routine nel quartiere.

È finito in manette un 37enne napoletano fermato nel pomeriggio di ieri nel quartiere Vasto. Gli agenti lo hanno notato in corso Novara a bordo di uno scooter: alla vista della pattuglia ha parcheggiato il mezzo e ha tentato di allontanarsi a piedi, nel tentativo di evitare il controllo.Ne è nato.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

