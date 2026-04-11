Nella notte a Induno Olona, vicino a Varese, si è verificata una rissa in strada che ha portato alla morte di un uomo di 30 anni e al ferimento di due persone, un padre e un figlio. Le autorità sono intervenute sul posto per soccorrere i feriti e condurre le indagini. La vicenda ha suscitato clamore nella comunità locale, ancora sotto shock per quanto accaduto.

È di un morto e due feriti il bilancio di una violenta rissa avvenuta questa notte in strada a Induno Olona, vicino Varese: vittima un 30enne, mentre altre due persone, padre e figlio, sono stati ricoverati d’urgenza per le ferite riportate. L a rissa è scoppiata intorno all’una di notte, per cause ancora in corso di accertamento: nel corso della colluttazione sarebbero state utilizzate diverse armi improprie e dei coltelli. Il 30enne è stato accoltellato al busto, riportando ferite rivelatesi poi fatali. L’uomo, infatti, nonostante l’intervento dei soccorsi del 118, è morto sul posto e successivamente è stato trasportato all’ospedale di Varese e la salma messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Varese, rissa in strada: 30enne accoltellato a morte

Leggi anche: Rissa tra ragazzi. Accoltellato al petto lotta contro la morte. Preso l’aggressore

Omicidio a Carrassi, 39enne accoltellato in strada: indagini serrate sulla morte di Amleto MagellanoL'aggressione in strada, a colpi di coltello, poi la corsa in ospedale e i fendenti che si sono rivelati fatali.

Si parla di: Ancora violenza in stazione a Gallarate: rissa notturna e paura tra i passanti; Risse, aggressioni, incidenti stradali: nottata di superlavoro per forze dell'ordine e soccorritori.

Induno Olona, rissa a coltellate in strada: morto un trentenne, gravi padre e figlioLa lite che ha coinvolto più persone è scoppiata in strada verso l’una di oggi: l’uomo, un italiano, è stato colpito da diverse coltellate al busto ... ilgiorno.it