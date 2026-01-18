Omicidio a Carrassi 39enne accoltellato in strada | indagini serrate sulla morte di Amleto Magellano

A Carrassi, un uomo di 39 anni, Amleto Magellano, è stato ucciso in un'aggressione avvenuta in strada. La vittima è stata colpita con un coltello e trasportata in ospedale, dove è deceduta a causa delle ferite. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini approfondite per chiarire le dinamiche dell'evento e individuare eventuali responsabili.

L'aggressione in strada, a colpi di coltello, poi la corsa in ospedale e i fendenti che si sono rivelati fatali. Amleto Magellano, 39 anni, è morto nella serata di ieri, sabato 17 gennaio, al Policlinico di Bari, dove era trasportato d'urgenza dopo essere stato accoltellato in via Montegrappa, al.

AMLETO MAGELLANO Bari, omicidio nel quartiere Carrassi: Amleto Magellano muore in ospedale - Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto d’urgenza al Policlinico di Bari. statoquotidiano.it

Bari, omicidio per strada: accoltellato e ucciso un 39enne - È morto in ospedale, dove era arrivato in gravi condizioni, il 39enne accoltellato nel tardo pomeriggio di oggi nel ... msn.com

Omicidio a Bari. È morto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso del Policlinico di Bari Amleto Magellano, 39 anni, già noto alle forze dell’ordine. Tutto è avvenuto in via Montegrappa, nel rione Carrassi, una traversa di corso Benedetto Croce dove ci son - facebook.com facebook

Bari, accoltellamento a Carrassi: 40enne muore dopo l'arrivo al Policlinico. Si indaga per omicidio x.com

