Omicidio a Carrassi 39enne accoltellato in strada | indagini serrate sulla morte di Amleto Magellano

Da baritoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Carrassi, un uomo di 39 anni, Amleto Magellano, è stato ucciso in un'aggressione avvenuta in strada. La vittima è stata colpita con un coltello e trasportata in ospedale, dove è deceduta a causa delle ferite. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini approfondite per chiarire le dinamiche dell'evento e individuare eventuali responsabili.

L'aggressione in strada, a colpi di coltello, poi la corsa in ospedale e i fendenti che si sono rivelati fatali. Amleto Magellano, 39 anni, è morto nella serata di ieri, sabato 17 gennaio, al Policlinico di Bari, dove era trasportato d'urgenza dopo essere stato accoltellato in via Montegrappa, al. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: Bari, omicidio per strada: accoltellato e ucciso un 39enne

Leggi anche: La tragedia sui binari: il mistero di una telefonata. Indagini serrate sulla morte di Davide

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bari, omicidio per strada: accoltellato e ucciso un 39enne; Bari, omicidio a Carrassi: ucciso a coltellate il 39enne pregiudicato Amleto Magellano. È caccia all’assassino; Accoltellato dopo una lite in strada, 39enne muore: indagini tutta la notte; Bari, omicidio nel quartiere Carrassi: Amleto Magellano muore in ospedale.

omicidio carrassi 39enne accoltellatoOmicidio a Carrassi, 39enne accoltellato in strada: indagini serrate sulla morte di Amleto Magellano - I carabinieri al lavoro per risalire al responsabile della morte del 39enne, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito a coltellate in via Montegrappa. baritoday.it

omicidio carrassi 39enne accoltellatoAMLETO MAGELLANO Bari, omicidio nel quartiere Carrassi: Amleto Magellano muore in ospedale - Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto d’urgenza al Policlinico di Bari. statoquotidiano.it

omicidio carrassi 39enne accoltellatoBari, omicidio per strada: accoltellato e ucciso un 39enne - È morto in ospedale, dove era arrivato in gravi condizioni, il 39enne accoltellato nel tardo pomeriggio di oggi nel ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.