A Varese, un uomo di 30 anni è deceduto dopo essere stato coinvolto in un episodio di violenza. Durante l'evento sono rimasti feriti anche il fratello e il padre dell'uomo. Quello che era sembrato inizialmente un alterco tra più persone si sta rivelando come un'aggressione con conseguenze gravi. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Quella che inizialmente sembrava una rissa terminata in tragedia, sta prendendo le sembianze di una vera e propria aggressione. Enzo Ambrosino sarebbe stato aggredito sotto casa sua e ferito con un’arma da taglio. La vittima è deceduta sul posto, mentre il padre e il fratello sono rimasti colpiti nel tentativo di aiutare il 30enne Stanotte in provincia di Varese, a Induno Olona, si è verificata una violenta rissa che ha portato al decesso di un uomo italiano di 30 anni e al ferimento di altre due persone. Secondo quanto emerge,nello scontro sono state utilizzate armi bianche, tra cui coltelli e altri oggetti contundenti.Le cause della rissa sono in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Varese, morto un 30enne dopo un’aggressione: feriti anche il fratello e il padre

Rissa a coltellate a Induno Olona vicino Varese, 30enne morto nell'aggressione dopo la lite e tre feritiUn uomo di 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella notte a Induno Olona (Varese).

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Varese, rissa in strada: accoltellato a morte un 30enne e due feriti #accoltellamento x.com