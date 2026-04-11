Nella notte a Induno Olona si è verificata una rissa in strada che ha portato alla morte di un uomo di 30 anni e al ferimento di due altre persone, tra cui il padre e il fratello della vittima. La lite si è svolta in modo violento, coinvolgendo diversi soggetti. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’evento e identificare eventuali responsabili.

Un uomo morto e altre due persone ferite. Una notte di violenza a Induno Olona, in provincia di Varese, dove una rissa scoppiata in strada si è conclusa appunto con la morte di un uomo di 30 anni e il ferimento di altre due persone. La vittima è Enzo Ambrosino, aggredito poco prima dell’una davanti alla propria abitazione. Secondo quanto ricostruito finora, l’allarme è scattato intorno all’una, quando – per cause ancora in fase di accertamento – un alterco tra più persone è degenerato in una colluttazione. Ambrosino aveva appena raggiunto il civico 86 di via Porro, dove viveva, quando sarebbe stato assalito davanti al portone da un gruppo composto da cinque o sei individui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rissa nella notte a Induno Olona, ucciso un 30enne aggredito da un branco: feriti il padre e il fratello

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