Varese l’opera di Turrell sotto Villa Panza | sfida ai sensi

Il Comune di Varese ha approvato il progetto che coinvolge il FAI per la trasformazione di Villa Panza in un punto di riferimento per l’arte internazionale. La decisione è stata comunicata il 10 aprile e segna un passo importante per l’iniziativa. Il progetto prevede l’installazione di un’opera di Turrell, che mira a coinvolgere i sensi dei visitatori attraverso l’uso di luci e spazi.

Il Comune di Varese ha dato il via libera ufficiale, in data 10 aprile, al progetto congiunto sviluppato insieme al FAI per trasformare Villa Panza in una tappa fondamentale dell’arte internazionale. L’iniziativa prevede l’installazione permanente del Ganzfeld Sight Unseen, un’opera monumentale dell’artista americano James Turrell, che vedrà la sua realizzazione in un ambiente ipogeo situato sotto l’attuale area di parcheggio della villa. Questa decisione politica e culturale punta a consolidare il ruolo della città come polo d’eccellenza per il contemporaneo, integrando la gestione del territorio con le necessità di una collezione artistica di rilevanza mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese, l’opera di Turrell sotto Villa Panza: sfida ai sensi La Pedemontana sotto la lente. Costi e criticità, l’opera ai raggi XSi parlerà di Pedemontana e dei costi correlati alla nuova opera viabilistica nell’incontro pubblico in programma questa sera a Lazzate, organizzato... La Ponchielli presenta ‘Scene d’Opera’ al Museo del Tessile di Varese: nuovo appuntamento musicale**Un nuovo incontro tra musica e tessuti: “Scene d’Opera” a Busto Arsizio** A Busto Arsizio, nel cuore del Museo del Tessile, si terrà un evento... Temi più discussi: Josef Albers: Meditations a Villa e Collezione Panza; Varese capitale del contemporaneo: Villa Panza ospiterà l'opera permanente di James Turrell; Un titano dell’arte. A Villa Panza la mostra di Albers; Varese, a Villa Panza in mostra il colore di Josef Albers. Un titano del Novecento. Varese capitale del contemporaneo: Villa Panza ospiterà l’opera permanente di James TurrellApprovato il progetto FAI-Comune per l'installazione Ganzfeld Sight Unseen. Un'opera ipogea sotto il parcheggio per un'esperienza immersiva unica in Italia ... varesenews.it Varese, siglato l’accordo tra Comune e FAI: a Villa Panza arriva l’opera monumentale di James TurrellVARESE, 10 aprile 2026– Un’installazione d’arte di rilievo internazionale troverà dimora stabile a Varese. Il Comune ha approvato oggi, 10 aprile, il Progetto Unitario Comune-FAI che darà il via liber ... varese7press.it Varese approva il progetto Ganzfeld Sight Unseen di James Turrell a Villa Panza. #artecontemporanea - facebook.com facebook