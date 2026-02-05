La Ponchielli presenta ‘Scene d’Opera’ al Museo del Tessile di Varese | nuovo appuntamento musicale

A Busto Arsizio, nel Museo del Tessile, si svolge un nuovo concerto di musica classica. La Ponchielli presenta “Scene d’Opera”, un evento che porta il pubblico tra le note e i tessuti della città. È la prima volta che l’associazione organizza questo appuntamento in collaborazione con l’amministrazione comunale. La serata promette di unire cultura e storia locale in un modo diverso dal solito.

**Un nuovo incontro tra musica e tessuti: “Scene d’Opera” a Busto Arsizio** A Busto Arsizio, nel cuore del Museo del Tessile, si terrà un evento unico nel panorama culturale della città: “Scene d’Opera”, un’appuntamento musicale presentato da La Ponchielli APS e organizzato per la prima volta in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio. Lo spettacolo, previsto per la domenica 8 febbraio 2026, dalle 16.45 alle 18.15, si svolgerà nella Sala Conferenze del Museo, in via Alessandro Volta, e promette un’esperienza lirica e visiva di alto livello. Il programma, incentrato su scene iconiche del repertorio operistico, vedrà protagonisti del canto e della musica classica: la soprano Rossella Cerioni, il tenore Antonio Signorello, insieme al pianista Dennis Ippolito. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Ponchielli presenta ‘Scene d’Opera’ al Museo del Tessile di Varese: nuovo appuntamento musicale Approfondimenti su Busto Arsizio Il Museo Federico II Stupur Mundi si trasforma in un set cinematografico: al via le scene del nuovo con Riccardo Scamarcio L'arte tessile ieri e oggi: focus al museo "Ribezzo" di Brindisi Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Busto Arsizio Argomenti discussi: Scene d’Opera: nuovo appuntamento musicale de La Ponchielli al Museo del Tessile; Scene d’Opera al Museo del Tessile; Dai ritmi tribali alle eleganze estetiche, l'NDT2 apre con successo La Danza al Ponchielli; L'1 febbraio Bollicine di Max Giusti al Ponchielli. Scene d’Opera: nuovo appuntamento musicale de La Ponchielli al Museo del TessileLa Compagnia di Canto Vittorio Tosto proporrà un programma operistico imperniato sulle scene più iconiche ed emozionanti tratte dal repertorio lirico più popolar ... varesenews.it Memoria, al Ponchielli in scena I sommersi e i salvati. La vergognaIn occasione della Giornata della Memoria, il teatro Ponchielli di Cremona propone una serata di forte intensità civile e ... cremonaoggi.it Il Teatro Ponchielli si unisce al ricordo di Angelo Foletto, figura storica del panorama musicale e culturale italiano. Docente, musicologo e critico musicale, ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo della musica, come raccontano i molti anni in cui ha facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.