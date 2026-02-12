La Pedemontana sotto la lente Costi e criticità l’opera ai raggi X

Questa sera a Lazzate si tiene un incontro pubblico per parlare della Pedemontana. Il circolo di Fratelli d’Italia ha deciso di approfondire i costi e le criticità dell’opera, che da tempo divide opinioni e suscita preoccupazioni tra i cittadini. La serata servirà a fare chiarezza su una delle infrastrutture più discusse della zona.

Si parlerà di Pedemontana e dei costi correlati alla nuova opera viabilistica nell'incontro pubblico in programma questa sera a Lazzate, organizzato dal locale circolo di Fratelli d'Italia. L'appuntamento è alle 20.45 in Arengario. Al dibattito, dal titolo "Pedemontana quanto ci costa? Cosa si può migliorare?", interverranno Lorella Babetto, capogruppo consiliare FdI Lazzate, Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Matteo Baraggia, sindaco di Aicurzio e segretario regionale di Patto per il Nord, Paolo Vintani, sindaco di Barlassina, Vincenzo Di Paolo, capogruppo provinciale Brianza rete comune, e Martina Sassoli, consigliere regionale Noi Moderati.

