In data 11 aprile 2026, si legge un passo dal Vangelo che invita i cristiani a superare l’incredulità. La riflessione, proposta da don Luigi Maria Epicoco, accompagna la giornata e si concentra sulla Parola del Signore. Si tratta di un momento di meditazione, che si svolge durante la giornata dell’Ottava di Pasqua. La lettura mira a stimolare una riflessione sulla fede e sulla fiducia nel messaggio cristiano.

Meditiamo il Vangelo di questo sabato dell’Ottava di Pasqua, 11 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. La Resurrezione non è un qualcosa che si impone, ma è svelata a coloro il cui animo è aperto a vedere. Anche di fronte all’evidenza, il cuore può essere ottuso e rifiutarsi di credere. Questo passo del Vangelo mostra il passaggio dall’incredulità alla fede: chi riconosce il Signore è chiamato a uscire dal guscio, annunciare e incarnare una verità che è in grado di rivoluzionare completamente la vita. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette demòni. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo dell’11 aprile 2026: noi cristiani dobbiamo guarire dall’incredulità

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Dal Vangelo secondo Marco Mc 16,9-15 Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. - facebook.com facebook

Tra radicalità e ipocrisia: la provocazione del Vangelo nell’ultima commedia di Pif di Andrea Monda @monda66 x.com