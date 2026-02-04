Vangelo del 4 febbraio 2026 | Gesù torna in patria e trova stupore e incredulità

Gesù torna in paese e trova tutti sorpresi e un po’ increduli. La gente si chiede come sia possibile, dopo tutto quello che ha fatto e detto, che lui, il carpentiere di Nazaret, sia diventato così importante. Gesù, invece, continua a parlare con naturalezza, senza cercare approvazioni, e invita tutti a riflettere sulla sua missione. La scena si ripete come un promemoria di come spesso si reagisce di fronte a chi cambia le cose o porta novità.

Meditiamo il Vangelo del 4 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di oggi, 4 febbraio 2026, Nostro Signore fa ritorno in patria e ciò che trova è in primis un forte senso di stupore da parte di chi lo ascoltava insegnare in sinagoga. Tuttavia, Egli scorge anche forte chiusura e incredulità. Chi crede di avere già in mano la conoscenza non riconosce il nuovo, che è proprio sotto i loro occhi. Il Vangelo di oggi ci pone di fronte a un quesito: quanto spazio siamo in grado di dare alla verità, realmente, quando è proprio lì, di fronte a noi.

