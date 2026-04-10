Napoli ricostruita l'edicola della Madonna Palestinese per i bimbi vittime di guerra | era vandalizzata

A Napoli, l'edicola raffigurante la Madonna Palestinese, situata in vico del Fico, è stata ripristinata dopo essere stata danneggiata a febbraio. Gli abitanti del quartiere hanno partecipato al restauro e stanno portando fiori in segno di protesta contro la guerra. La statua, che rappresenta i bambini vittime del conflitto, è tornata al suo posto in un momento di raccolta collettiva.

L'edicola della Madonna Palestinese in vico del Fico a Napoli era stata vandalizzata a febbraio. Gli abitanti hanno contribuito per restaurarla e stanno portando fiori contro la guerra. 🔗 Leggi su Fanpage.it Napoli, distrutta l’edicola della Madonna Palestinese che protegge i bimbi vittime delle guerreDistrutta l'edicola della Madonna Palestinese protettrice dei bimbi vittime di tutte le guerre in vico Trucco a Napoli. L’edicola votiva sarà ricostruita in un altro luogo grazie a un privatoI resti dell’edicola votiva rasa al suolo, lungo la provinciale 141 e, in mezzo alla distruzione, quel dipinto della Vergine con il Bambino rimasto... Napoli, distrutta l’edicola della Madonna Palestinese che protegge i bimbi vittime delle guerreDistrutta la cappella della Madonna Palestinese di vico Fico, al centro storico di Napoli. Era la patrona di tutti i bambini vittime di guerre. L'edicola è stata devastata e rimossa. La testa lignea ... fanpage.it Distrutta l'edicola della Madonna Palestinese a Napoli, era la protettrice dei bimbi vittime di guerraSudan, la violenza sessuale come arma di guerra. La denuncia di MSF: Molte vittime sono bambine Il nuovo rapporto di Medici senza Frontiere sui casi di violenza sessuale in Darfur, all'alba del ... youmedia.fanpage.it