Napoli distrutta l'edicola della Madonna Palestinese che protegge i bimbi vittime delle guerre
L’edicola della Madonna Palestinese, simbolo di protezione per i bambini colpiti dai conflitti, è stata vandalizzata a Napoli, probabilmente a causa di atti di inciviltà. La struttura, situata in vico Trucco, è stata gravemente danneggiata da qualcuno che ha rotto le vetrate e portato via alcune suppellettili. La statua, molto venerata nella zona, ora si trova in condizioni di abbandono, suscitando sgomento tra i residenti e i fedeli.
Distrutta l'edicola della Madonna Palestinese protettrice dei bimbi vittime di tutte le guerre in vico Trucco a Napoli. Deturpata la testa di Maria.🔗 Leggi su Fanpage.it
Due bimbi da Gaza a Napoli per curarsi, ospitati in una struttura fatiscente: la denuncia della Comunità Palestinese
Giornata vittime civili delle guerre. Ponte della Dogana si colora di blu
Il ponte della Dogana a Fabbriche di Vergemoli si tinge di blu per ricordare le vittime civili delle guerre.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Napoli, distrutta l’edicola della Madonna Palestinese che protegge i bimbi vittime delle guerreDistrutta l'edicola della Madonna Palestinese protettrice dei bimbi vittime di tutte le guerre in vico Trucco a Napoli ... fanpage.it
L’artista #ErmalMeta canterà a #Sanremo la storia di una bimba palestinese: "Non è una guerra perché non ci sono due eserciti" - facebook.com facebook