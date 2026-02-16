Napoli distrutta l'edicola della Madonna Palestinese che protegge i bimbi vittime delle guerre

Da fanpage.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edicola della Madonna Palestinese, simbolo di protezione per i bambini colpiti dai conflitti, è stata vandalizzata a Napoli, probabilmente a causa di atti di inciviltà. La struttura, situata in vico Trucco, è stata gravemente danneggiata da qualcuno che ha rotto le vetrate e portato via alcune suppellettili. La statua, molto venerata nella zona, ora si trova in condizioni di abbandono, suscitando sgomento tra i residenti e i fedeli.

Distrutta l'edicola della Madonna Palestinese protettrice dei bimbi vittime di tutte le guerre in vico Trucco a Napoli. Deturpata la testa di Maria.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Due bimbi da Gaza a Napoli per curarsi, ospitati in una struttura fatiscente: la denuncia della Comunità Palestinese

Giornata vittime civili delle guerre. Ponte della Dogana si colora di blu

Il ponte della Dogana a Fabbriche di Vergemoli si tinge di blu per ricordare le vittime civili delle guerre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

napoli distrutta l edicolaNapoli, distrutta l’edicola della Madonna Palestinese che protegge i bimbi vittime delle guerreDistrutta l'edicola della Madonna Palestinese protettrice dei bimbi vittime di tutte le guerre in vico Trucco a Napoli ... fanpage.it