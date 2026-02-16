Napoli distrutta l'edicola della Madonna Palestinese che protegge i bimbi vittime delle guerre

L’edicola della Madonna Palestinese, simbolo di protezione per i bambini colpiti dai conflitti, è stata vandalizzata a Napoli, probabilmente a causa di atti di inciviltà. La struttura, situata in vico Trucco, è stata gravemente danneggiata da qualcuno che ha rotto le vetrate e portato via alcune suppellettili. La statua, molto venerata nella zona, ora si trova in condizioni di abbandono, suscitando sgomento tra i residenti e i fedeli.