Raccolta differenziata oltre il 70% | l’Unione Valle di Comino tra i Comuni Ricicloni

L’Unione dei Comuni Valle di Comino ha superato il 70% nella raccolta differenziata, raggiungendo il 71,9%. Un risultato che permette al territorio di entrare nella lista dei “Comuni Ricicloni”. La percentuale cresce grazie all’impegno dei cittadini e delle amministrazioni locali, che hanno rafforzato le politiche di raccolta e sensibilizzazione. Ora si punta a mantenere e migliorare questa performance, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e promuovere uno stile di vita più sostenibile.

L’Unione dei Comuni Valle di Comino raggiunge un risultato significativo sul fronte della tutela ambientale e della sostenibilità: la percentuale di raccolta differenziata si attesta al 71,9%, dato che consente al territorio di rientrare tra i cosiddetti “Comuni Ricicloni”.Un risultato che non.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Valle di Comino Una raccolta differenziata da record. Il debutto tra i ’Comuni ricicloni’ Il Comune di Cesano Maderno si distingue per aver raggiunto un importante traguardo nella raccolta differenziata, entrando per la prima volta nella classifica dei “Comuni ricicloni” di Legambiente Lombardia. Oltre l'80% di differenziata: Dervio premiato tra i "comuni ricicloni" Dervio si distingue come esempio di gestione sostenibile dei rifiuti, con oltre l’80% di raccolta differenziata. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Valle di Comino Argomenti discussi: VENETO: oltre il 93% dei Comuni supera l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata; Nuovo servizio di raccolta rifiuti; Raccolta differenziata, l’Italia oltre il 65%: numeri in crescita e nuove sfide; Sermoneta è Comune riciclone: raccolta differenziata oltre il 72%. Sermoneta premiata da Legambiente: raccolta differenziata oltre il 72% e riconoscimento come Comune ricicloneSermoneta premiata da Legambiente come Comune riciclone con oltre il 72% di raccolta differenziata. Riconoscimento all’Ecoforum Lazio per l’impegno condiviso tra cittadini e amministrazione ... latinaquotidiano.it Sinagra al primo posto in Sicilia per raccolta differenziata, raggiunto il 95,7%Il Comune di Sinagra si conferma quello più virtuoso della Sicilia nella raccolta differenziata per numero di abitanti, raggiungendo la ... 98zero.com L’Unione Montana Valle Stura, insieme al Comune di Aisone, aderisce a ' , la storica campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Venerdì 13 febbraio Ore 20:30 Aisone La serata prend - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.