Il Comune di Cesano Maderno si distingue per aver raggiunto un importante traguardo nella raccolta differenziata, entrando per la prima volta nella classifica dei “Comuni ricicloni” di Legambiente Lombardia. Con oltre l’80% di rifiuti differenziati, si conferma come uno dei territori più virtuosi della regione, dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale e una gestione responsabile dei rifiuti domestici.

Per la prima volta il Comune di Cesano Maderno entra nella graduatoria dei “ Comuni ricicloni ” di Legambiente Lombardia ed è il più grande tra quelli che hanno superato la fatidica quota 80 nella differenziazione dei rifiuti domestici. Viene certificato il percorso di miglioramento degli ultimi 2 anni: nel 2024 il rifiuto secco indifferenziato è sceso da 82 a 75 chili per abitante all’anno, mentre la raccolta differenziata è cresciuta dall’80,4% all’82,5%, consentendo al Comune di raggiungere per la prima volta gli standard richiesti per l’ingresso nella classifica regionale. Il riconoscimento è stato consegnato durante la cerimonia a Bergamo, dove si è recato il sindaco Gianpiero Bocca, affiancato nella premiazione da Cristina Fusco, direttrice generale di Gelsia Ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una raccolta differenziata da record. Il debutto tra i ’Comuni ricicloni’

Leggi anche: Differenziata da record: 14 Comuni padovani nella lista dei Ricicloni

Comuni ricicloni, Lombardia solo quinta per raccolta differenziata. Bocciate Pavia e SondrioIn Lombardia, nel 2026, il numero di comuni che producono meno di 75 kg di rifiuto secco indifferenziato per abitante si è ridotto, attestandosi a 387, rispetto ai 404 dell’anno precedente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: In Lombardia nel 2024 raccolta differenziata in crescita al 74,4%; Lombardia, la raccolta differenziata arriva al 74,4%; Raccolta differenziata mezzo passo avanti ma l'immondizia cresce di quasi il 5% in un anno; Comuni Ricicloni, Canducci alla 32esima edizione dell’evento di Legambiente.

Lombardia: la raccolta differenziata sale al 74,4%/ L’86,5% dei rifiuti viene recuperatoLombardia, raccolta differenziata record nel 2024: è salita al 74,4%, con un indice di riciclaggio pari al 55,9% ... ilsussidiario.net

Vasanello fa scuola nella Tuscia: doppio riconoscimento da Legambiente per la raccolta differenziata 2024Vasanello premiata da Legambiente a Viterbo: 77,1% di raccolta differenziata e attestato Rifiuti Free. Dati 2024, report 2025. ilquotidianodellazio.it

«Mantenere le buone pratiche quotidiane è precondizione essenziale per non disperdere quanto di... #raccoltadifferenziata #SIDERNO - facebook.com facebook

Raccolta rifiuti, nuovi cassonetti intelligenti in altre zone della città comune.pisa.it/Novita/Comunic… x.com