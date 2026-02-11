Mi sottoporrò a un intervento per ridurre la lassità cutanea Purtroppo anche se faccio palestra non risolvo | lo rivela Valerio Scanu a Caterina Balivo

Valerio Scanu ha confermato a Caterina Balivo di dover affrontare un intervento per eliminare la pelle in eccesso. Il cantante ha spiegato di aver perso diversi chili, ma ora deve fare un’operazione per migliorare l’aspetto della pelle. Nonostante l’impegno in palestra, il risultato non basta e l’intervento sembra inevitabile.

Valerio Scanu è stato ospite ieri 10 febbraio a “ La volta buona” di Caterina Balivo. Il cantante ha raccontato di aver peso diversi chili ma che dovrà fare un ulteriore step: “Mi sottoporrò a un intervento per ridurre la lassità cutanea”. Scanu ha anche raccontato di essersi già sottoposto in passato a un intervento di liposuzione per “ridurre i fianchetti”. Il cantante, tuttavia, ha rivelato che presto affronterà un nuovo intervento chirurgico per correggere la lassità cutanea, ovvero l’eccesso di pelle. “Purtroppo anche se faccio palestra non risolvo. L’unico modo per debellare questo problema è fare un intervento”, ha spiegato Scanu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Valerio Scanu si prepara a un intervento chirurgico.

