Valerio Scanu ha rilasciato dichiarazioni riguardanti una querela presentata nei confronti di Maria De Filippi. Nel racconto, ha parlato di promesse non mantenute dopo la partecipazione a un reality show e di un messaggio molto forte inviato alla conduttrice. La vicenda ha portato alla fine di un rapporto professionale tra i due, con dettagli sul contenuto della comunicazione e sulla rottura definitiva.

Valerio Scanu racconta per la prima volta la verità sulla querela di Maria De Filippi: le promesse tradite dopo L’Isola dei Famosi, il messaggio choc e la rottura definitiva. C’è una storia che il pubblico italiano conosce solo a metà. Una storia fatta di promesse non mantenute, messaggi taglienti, diffide e una querela che ha segnato per sempre il rapporto tra due protagonisti assoluti del mondo dello spettacolo italiano. Ora, per la prima volta, Valerio Scanu ha deciso di raccontare tutto. E quello che emerge è un quadro sorprendente, fatto di dettagli inediti che ribaltano la narrativa ufficiale. Da Amici al successo: quando Valerio Scanu era il pupillo di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Valerio Scanu svela il messaggio di fuoco a Maria De Filippi: tutto sulla querela dopo L’Isola dei Famosi

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Valerio Scanu mette i puntini sulle i e racconta la rottura con Maria De Filippi. Cosa è successo tra loro: https://fanpa.ge/FLtFI - facebook.com facebook