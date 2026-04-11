Usa-Iran colloqui in salita Trump | Apriremo Stretto di Hormuz con o senza Teheran

Le trattative tra Stati Uniti e Iran si sono avviate a Islamabad, Pakistan, con l’obiettivo di trovare una soluzione alla situazione di tensione tra le due nazioni. Tuttavia, i colloqui sono stati caratterizzati da difficoltà e divergenze. Nel frattempo, un rappresentante statunitense ha dichiarato che sono pronti ad aprire lo Stretto di Hormuz, indipendentemente dalla presenza o meno di Teheran.