Usa-Iran colloqui in salita Trump | Apriremo Stretto di Hormuz con o senza Teheran
Le trattative tra Stati Uniti e Iran si sono avviate a Islamabad, Pakistan, con l’obiettivo di trovare una soluzione alla situazione di tensione tra le due nazioni. Tuttavia, i colloqui sono stati caratterizzati da difficoltà e divergenze. Nel frattempo, un rappresentante statunitense ha dichiarato che sono pronti ad aprire lo Stretto di Hormuz, indipendentemente dalla presenza o meno di Teheran.
(Adnkronos) – Il dialogo comincia in salita. Stati Uniti e Iran si incontrano a Islamabad, in Pakistan, per cercare di arrivare all'accordo che ponga fine alla guerra. La tregua di 14 giorni regge ma non poggia su fondamenta solide. Teheran da una parte e Donald Trump dall'altra, con dichiarazioni e messaggi, dimostrano quanto sia precario. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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