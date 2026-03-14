Negli ultimi decenni, le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono state segnate da numerosi eventi che hanno coinvolto il crollo dell’Unione Sovietica e la crisi di Hormuz. Questi episodi hanno evidenziato come le relazioni tra i due paesi siano state caratterizzate da periodi di confronto e di crisi che hanno influenzato la stabilità regionale. La storia recente mostra un susseguirsi di sviluppi che hanno segnato il rapporto tra Teheran e Washington.

Corsi e ricorsi della Storia. Come la geopolitica muta, a seconda del vento e degli interessi. Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, più volte la Guida Suprema iraniana Khomeini denunciò il malvagio trattamento riservato alle popolazioni islamiche dell’Unione Sovietica e aveva sollecitato le folle a scendere in piazza gridando “Morte all’U!”. Nel 1989 sempre Khomeini profetizzava la prossima ineluttabile fine dell’utopia marxista, invitando ripetutamente Gorbaciov a convertirsi all’Islam. Khomeini scompare il 3 giugno del 1989, il Muro di Berlino crolla il 9 novembre dello stesso anno, l’U affonda tra il gennaio del 1990 e il 31 dicembre del 1991, insomma non sono più un incubo per Washington, anzi, alla Casa Bianca pensano ormai che è venuto il momento di fare la pace con Teheran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal crollo dell’Urss alla crisi di Hormuz: decenni di tensioni Iran-Usa con profezie tragicamente smentite

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