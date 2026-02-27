Südtirol-Venezia sabato 28 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Tanti tifosi al seguito della capolista

Il 28 febbraio 2026 alle 15:00 si gioca Südtirol-Venezia, una partita valida per la Serie B. La capolista Venezia affronta in trasferta il Südtirol, con molte persone al seguito, tra tifosi e sostenitori. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono già disponibili, mentre gli scommettitori seguono con attenzione i pronostici sulla partita.

La lotta per la promozione diretta in Serie A riguarda quattro squadre tra cui la capolista Venezia, che sabato sarà impegnata in una trasferta non banale contro il Südtirol. Giovanni Stroppa sa bene che continuare a vincere sarà importantissimo perché Monza, Frosinone e Palermo non molleranno fino alla fine e basta un passaggio a vuoto,. Venezia, tre partite in una settimana: sabato pomeriggio l'esame SüdtirolStroppa: «È la squadra più in forma del campionato in questo momento. Ho chiesto ai miei ragazzi di non commettere errori»