Catania doppio bivio per il campionato | prima Salerno senza tifosi al seguito poi il Benevento
Trasferta vietata ai tifosi siciliani per la sfida contro la Salernitana. Una gara cruciale che precede lo scontro diretto con il Benevento: due match che possono indirizzare la stagione rossazzurra Il calendario ha deciso di stringere il Catania in una morsa di novanta minuti alla volta. Prima la trasferta contro la Salernitana, domenica 1° marzo alle 14.30 allo stadio Stadio Arechi, poi il confronto diretto con il Benevento - sempre in trasferta - pochi giorni più tardi. Due vette consecutive da scalare, due snodi che possono cambiare il destino del campionato. In vista della gara valida per la 29ª giornata di Serie C, il Prefetto della Provincia di Salerno ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Sicilia.
Catania, doppia trasferta decisiva: prima Salernitana, poi BeneventoIl calendario mette il Catania di fronte a novanta minuti alla volta che pesano come macigni.
